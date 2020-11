ASM - Niko Kovac très heureux de son premier derby

Hier soir, Monaco a dominé Nice (1-2) à l'Allianz Riviera au cours d'un derby, le premier pour Niko Kovac. L'ancien entraîneur du Bayern Munich s'est exprimé en conférence de presse sur ce choc, ainsi que sur la prestation de ses joueurs.

"Une victoire méritée. Et un bon début pour mon premier derby. J'adresse mes félicitations aux joueurs qui ont joué un très bon football, notamment dans la première demi-heure au cours de laquelle nous avons frôlé la perfection. Nous nous sommes créé beaucoup d'occasions. Nous aurions pu clôturer le match plus tôt, mais cela fait partie du processus. Nous avons été habiles en contre et nous avons bien attaqué la profondeur", a confié le technicien croate.