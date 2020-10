ASM - Niko Kovac veut voir son équipe commettre moins d'erreurs

L'AS Monaco reçoit ce dimanche les Girondins de Bordeaux dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1. Les Monégasques vont tenter de mettre fin à une série de trois matchs sans victoire (2 défaites, 1 nul) et de se rapprocher de leurs concurrents aux places européennes. Pour cela, Niko Kovac veut voir ses joueurs réduire leur nombre d'erreurs pendant les rencontres.

"Nous sommes en Ligue 1 et chaque erreur peut se payer cash sur le terrain. Je pense que nous devons réduire le nombre d’erreurs individuelles, et si nous arrivons à faire cela, je suis certain que nous aurons des résultats positifs. C’est en tout cas ce que nous avons travaillé cette semaine. Je suis sur que les joueurs ont compris et qu’ils ne vont pas les reproduire" a annoncé le technicien croate, tout en affirmant ne pas vouloir changer la philosophie de jeu de son équipe. "Nous voulons garder notre façon de jouer. Peut-être qu’il faut adapter certains détails. Nous avons bien attaqué par certaines séquences. Nous voulons rester avec ce style agressif sur le porteur du ballon. En revanche quand l’équipe adverse est un peu plus haut sur le terrain, il faut s’adapter et peut-être prendre moins de risques. Contre Lyon, nous étions trop hauts mais sans aucune pression sur le porteur de balle ou à la perte du ballon, c’est ça qui n’allait pas" a déclaré en conférence de presse l'ancien entraineur du Bayern Munich.