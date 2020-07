ASM - Pas mal d'absents dans le groupe pour le stage, dont Glik et Baldé

Niko Kovac a convoqué un groupe de 26 joueurs pour le stage en Pologne d'une durée de cinq jours. L'entraîneur allemand de l'AS Monaco ne pourra pas compter sur Keita Baldé et Kamil Glik, en instance de départ et absents du voyage dans l'Est de l'Europe. D'autres absents sont à noter, en plus de Stevan Jovetic et Cesc Fabregas qui poursuivent leur travail individualisé au centre d'entraînement, comme Jorge, Aït Bennasser ou encore Isidor. En revanche, Pietro Pellegri et Guillermo Maripan, absents pour le match face au Standard (défaite 1-2) en raison d'un pépin physique, sont bien présents.

LE GROUPE DE L'ASM

Lecomte, Majecki, Badiashile - Aguilar, Badiashile, Ballo-Touré, Biancone, Marcelin, Maripan, Matsima, Panzo, Pavlovic, Zagre - Aholou, Chadli, Diop, Fofana, Golovin, Matazo, Millot, Tchouameni - Ben Yedder, Geubbels, Pellegri, Musaba, Gelson.