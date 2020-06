ASM - Paul Mitchell arrive pour occuper le poste de directeur sportif !

En quête d'un directeur sportif, l'AS Monaco serait sur le point de finaliser l'arrivée du britannique Paul Mitchell.

Et s'il s'agissait de la recrue capable de ramener Monaco sur le devant de la scène française après trois saisons compliquées ? D'après les informations de L'Equipe, le club de la Principauté serait sur le point d'accueillir Paul Mitchell (38 ans) au poste de directeur sportif. Actuellement directeur de la stratégie du groupe Red Bull, il devrait se libérer de son contrat dans les jours à venir et rejoindre le Rocher afin d'y débuter un nouveau chapitre.

Cité du côté de l'Olympique Lyonnais en avril dernier avant la nomination de Bruno Cheyrou, Paul Mitchell est reconnu en Europe comme un homme talentueux, capable de changer le visage d'un club. Avant de rejoindre Leipzig et de devenir directeur de la stratégie de Red Bull en 2019, il a travaillé à des postes similaires à celui qu'il devrait occuper à Monaco. Ce fut le cas notamment à Southampton et Tottenham où il a réussi à réaliser de très gros coups sur le marché des transferts (Sadio Mané, Dele Alli, Son Heung-Min, entre autres).

A Monaco, ce n'est plus un secret, les dirigeants veulent procéder à un dégraissage massif d'un effectif pléthorique avec plus de 70 joueurs possédant un contrat professionnel. La première mission de Paul Mitchell sera donc de réduire l'effectif avant d'y apporter des renforts capables de mener l'ASM en Ligue des Champions saison après saison. Enfin, toujours d'après nos confrères, il aura également pour objectif de relancer la connexion entre Monaco et le Cercle Bruges, son club satellite.