ASM - Paul Mitchell livre un premier bilan de la saison

Arrivé en Principauté au mois de juin, Paul Mitchell a profité de ce début de trêve hivernale pour dresser, dans un entretien vidéo accordé sur le site officiel du club, un premier bilan de ses six premiers mois passés sur le Rocher. Globalement satisfait par la forme affichée cette saison par les Rouge-et-Blanc, sixièmes de Ligue 1 après 17 journées de championnat (27 points, 8 victoires, 3 nuls, 6 défaites), le directeur sportif se veut plutôt optimiste pour la suite de l'exercice de l'AS Monaco.

Le dirigeant anglais est tout d'abord revenu sur les bons moments de ce début de saison : "Dans les très bons moments, je retiens l’énorme effort contre Strasbourg à 9 contre 11 et avec la victoire finale (3-2) au Stade Louis-II. Ensuite, qui peut oublier ce vendredi soir avec la victoire face au PSG. Menés (0-2), personne ne croyait que nous pouvions l’emporter. Et bien sûr la victoire dans le derby, face à Nice. Une belle performance de cette jeune équipe, pour la première victoire là-bas depuis 4 saisons en championnat", a-t-il confié, satisfait par l'état d'esprit des hommes de Niko Kovad : "Mais comme toujours, lorsque l’on grandit, que l’on construit, il y a toujours des épreuves à surmonter. Mais cette équipe s’est battue, à montrer de la conviction et a toujours répondu de manière positive".

Le Britannique a poursuivi son intervention par un message ambitieux : "Cela me rend optimiste pour le futur, ramener Monaco à sa place est possible, parmi les meilleures équipes de France mais aussi d’Europe", a-t-il ainsi lâché, et de conclure par un petit mot pour les supporters monégasques : "Nous croisons les doigts pour vous revoir très vite, dans les stades de France et nous l’espérons dans les années à venir à l’international".