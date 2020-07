ASM - Paul Mitchell justifie le licenciement surprise de Robert Moreno

Le directeur sportif de l'AS Monaco Paul Mitchell a profité de la conférence de presse de présentation de Niko Kovac pour faire un point sur le départ de Robert Moreno. Le dirigeant a expliqué que cette décision avait été prise après plusieurs discussions avec la direction monégasque.

"On a analysé les matchs, la saison dernière et on a regardé ce qui pouvait être amélioré au sein du club. Quand je suis arrivé, on a fait le point, l'état des lieux et c'est vrai que nous avons échangé de manière objective et subjective. La décision de changer d'entraîneur a émergé au cours de ces échanges. On voulait donner au nouvel entraîner assez de temps pour s'adapter, préparer la saison et l'équipe et donner une empreinte au groupe. On a pris cette décision à ce moment-là" a-t-il déclaré. Paul Mitchell a choisi Niko Kovac pour mener l'ASM.