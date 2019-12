ASM - Petrov justifie l'éviction de Jardim et la nomination de Moreno

Ce lundi en début de soirée, l'AS Monaco a officiellement présenté Robert Moreno (42 ans), son nouvel entraîneur, à la presse. L'occasion pour Oleg Petrov, le vice-président du club asémiste, de revenir sur le licenciement de Leonardo Jardim (45 ans) : "C'est une décision importante de changer l’entraîneur durant la saison. La raison sont les résultats du club. Comme vous le savez. Nous sommes septièmes au classement et les objectifs du club étaient très clairs. Monaco est un top club du championnat français et je pense que nous méritons un meilleur classement et c’est notre objectif. Il y a différentes raisons qui expliquent cette situation : le début de saison a été difficile dû notamment à un mercato tardif", a-t-il confié.

Le dirigeant des Rouge-et-Blanc a ensuite expliqué que des idées nouvelles étaient nécessaires pour relancer sa formation : "Nous avons donné un crédit significatif à l’équipe et au staff. Mais après, nous avons décidé de changer, nous pensons que c’était le moment d’opérer les changements. Bien entendu, ce n’est pas facile de trouver un coach, surtout au milieu de la saison. Mais je pense que nous avons réussi à le faire", a-t-il estimé, et de conclure son intervention en chantant les louanges de son nouveau technicien espagnol : "Je suis heureux de présenter Robert Moreno. il a les qualités dont nous avons besoin. Il va apporter le succès à notre club. Robert est un coach moderne, il a de l’ambition, gros travailleur. Tout ce dont a besoin Monaco".