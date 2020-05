ASM - Petrov réagit à l'arrêt de la saison

Dans un communiqué publié en soirée sur son site officiel, l'AS Monaco a réagi à la décision de la Ligue de Football Professionnel, qui a acté un peu plus tôt dans la journée la fin de la saison 2019-2020 de Ligue 1. Les Asémistes de Robert Moreno terminent l'exercice à une modeste neuvième position. Oleg Petrov, le vice-président des Rouge-et-Blanc, a livré sa réaction suite à cette décision.

"C’est le scénario que l’AS Monaco, comme la majorité des clubs de notre Championnat, voulait éviter. Bien que nous avions la volonté de reprendre la saison, nous prenons acte de cette décision adoptée dans un contexte sanitaire extrêmement complexe, avec ses conséquences économiques et une réalité à laquelle nous ferons face, ensemble. Nous regrettons ce classement car nous avions l’ambition de faire mieux. Durant cette saison, nous avons fourni beaucoup d’efforts - réorganisation, renforts durant le mercato - afin de changer les choses et atteindre les places européennes. Cela n’a pas tout à fait fonctionné comme nous le souhaitions", a-t-il estimé, et de conclure : "Il est maintenant temps d’analyser tout ce qui s’est passé avant de nous projeter avec détermination vers la saison prochaine, afin de revenir plus forts. Nos ambitions ne changent pas. J’ai une pensée pour nos supporters, que nous espérons retrouver bientôt. Je suis convaincu que nous méritons mieux et que nous parviendrons à atteindre nos ambitions".