ASM - Pietro Pellegri annonce la couleur pour la saison prochaine

À l’hiver 2018, Pietro Pellegri posait ses valises en principauté en provenance du Genoa, contre un chèque de 25 M d’euros. Depuis, les blessures se sont enchaînées pour le jeune italien qui n’a pas encore pu illustrer l’étendue de son talent sur le Rocher : six rencontres disputées pour un but marqué. Voilà le triste bilan du joueur de 19 ans, qui ne cache pas sa détermination d’enfin briller la saison prochaine.



"Tout l’été, j’ai travaillé sans relâche. Cette saison doit être la mienne. Ça suffit. Quand je repense à mes deux saisons galères, ça me met les nerfs. Le foot, c’est toute ma vie. Et ça fait deux ans que je n’ai pas fait ce que j’aime". Revanchard, le natif de Gênes en a également profité pour répondre à ses détracteurs : "Dans les difficultés, tu dois garder ce qui te fait grandir. Tu dois aller de l’avant et lutter pour ton rêve. J'ai travaillé sur mes points faibles, les adducteurs et les ischios. J'espère que je pourrai bien commencer cette année".