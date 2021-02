ASM - Pour Oleg Petrov, "l’objectif principal est de se qualifier pour la Ligue Europa" cette saison

L'AS Monaco est depuis deux mois sur un rythme effréné en Ligue 1 et rattrape petit à petit son retard sur le trio de tête. Après avoir avoir longtemps souffert d'une défense un peu trop fébrile, les Monégasques enchainent les bons résultats et restent sur une série de douze matchs sans défaite (10 victoires, 2 nuls). D'excellents résultats et un jeu attrayant qui ont amené le club de la Principauté à se trouver à seulement six points de la première place après 26 journées de championnat. Alors que l'ASM semble être un candidat sérieux au podium et au titre de champion de France, Oleg Petrov préfère tempéré.

"Le titre ? C’est un objectif sur le long terme, car Dmitiri Rybolovlev a beaucoup d’ambitions pour l’AS Monaco. Mais cette année, l’objectif principal est de se qualifier pour la Ligue Europa. L’équipe est jeune et en progression. Il faut rester prudent, car nous sommes encore en reconstruction" a déclaré le directeur sportif monégasque.