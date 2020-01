ASM - Quand Mbappé s'attirait les foudres de ses formateurs à Monaco

Invité de l'émission PL Zone ce dimanche sur RMC Sport, l'ex milieu de terrain passé par Fulham (2002-2006) notamment et anciennement en poste au centre de formation de Monaco, Sylvain Legwinski (46 ans) est revenu sur la mise au pas infligée à Kylian Mbappé chez les U17. "Kylian avait été exclu du groupe pour son comportement. Je pense qu'on lui reprochait un manque d'investissement à cette époque. L'entraîneur a voulu le recadrer et faire en sorte qu'il fasse les choses qu'il devrait faire à son âge", a-t-il confié, en écho aux propos tenus par Bruno Irlès, ancien entraîneur de Mbappé chez les jeunes de Monaco (2013-2014), il y a quelques jours.

"Je me suis ensuite dit que Kylian n'avait pas un manque d'implication mais qu'il devait s'ennuyer un peu comme un surdoué dans une classe normale". Cantonner le prodige de Bondy (21 ans), aujourd'hui titulaire indiscutable avec le PSG (21 buts, 12 passes décisives en 22 matchs), à un rôle de remplaçant a finalement eu l'effet d'un électrochoc. "On s'est dit que le fait d'être avec les plus grands cela deviendrait un peu plus compliqué pour lui. On a voulu lui faire comprendre qu'il devait absolument passer par certaines étapes. Et finalement Kylian Mbappé est passé en U19 puis en CFA et a fini très très rapidement chez les pros".