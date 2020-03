ASM - Robert Moreno attend la sanction de Gelson Martins

Au stade des Costières au début du mois de février, Gelson Martins a complètement pété les plombs devant Mickaël Lesage, en le bousculant. L'attaquant portugais, logiquement exclu à la suite de son geste, est, depuis, suspendu à titre conservatoire par la Commission de discipline. Alors qu'il reste d'être absent jusqu'à la fin de la saison, l'ancien du Sporting et de l'Atlético Madrid devrait connaître, ce jeudi soir, sa durée officielle de suspension, au cours de la réunion de l'instance de la LFP.

Et nul doute que Robert Moreno, l'entraîneur de l'ASM, attend énormément de cette décision : "Je veux attendre la décision pour parler et analyser parce que cette situation est difficile. On doit parler après, en ce moment je pense à l’équipe et au prochain match à Nice" a-t-il déclaré. Réponse ce jeudi.