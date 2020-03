ASM - Robert Moreno est prêt pour son premier derby

Ce samedi, Robert Moreno va découvrir son premier derby azuréen entre l'OGC Nice et l'AS Monaco. Le jeune technicien espagnol monégasque a évoqué, en conférence de presse, ce rendez-vous assez particulier. En bonne forme avec l'ASM, qui n'a pas perdu depuis 5 matchs consécutif, l'Hispanique compte bien grappiller encore des points contre les Aiglons à l'extérieur.

"C'est un match qui vaut trois points comme tous les autres. C’est vrai qu’un derby est un peu différent et nous allons faire tout ce qu'on peut pour avoir un bon résultat pour nos supporters" explique Moreno. "C’est spécial de jouer un derby, et je sais que nos supporters l'attendent. Nous le préparons bien, nous analysons l'adversaire pour faire bien les choses et gagner en contrôlant toutes nos émotions. Il faudra mettre de l'agressivité positive, de l'intensité. Cet état d'esprit ne doit pas être présent que sur le derby mais sur tous les matchs".