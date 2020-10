ASM - Robert Moreno ne digère pas son éviction de Monaco

Robert Moreno a été démis de ses fonctions le 18 juillet dernier par les dirigeants de l'AS Monaco. Avant même que l'entraineur espagnol ne l'apprenne, l'information avait fuité dans la presse. Si l'ancien sélectionneur de la Roja accepte son licenciement, il ne comprend pas la manière dont il s'est déroulé.

"C'était un samedi. Le matin, je reçois un message d'Oleg Petrov (vice-président de l'ASM), qui me dit qu'il veut me voir, il me dit de descendre au stade après l'entraînement. Sur le chemin, un ami m'appelle : 'C'est sorti dans les journaux...'. Apprendre qu'on est viré dans la presse, c'est ça qui fait mal. Pas qu'ils te renvoient, parce que dans le football, on est tous de passage. Mais un club comme Monaco doit faire attention à ce genre de choses. Des explications ? Aucune. Simplement : 'Tu ne vas pas continuer, on ne compte pas sur toi' et ça s'est fini comme ça. Oleg a dit des choses après, mais c'était n'importe quoi, des choses pour justifier la décision. Pour moi, l'histoire est très simple : un nouveau directeur sportif est arrivé, il voulait compter sur ses personnes de confiance et c'est tout. Après, le temps donnera raison à l'un ou à l'autre" a déclaré le technicien de 43 ans dans les colonnes de L'Equipe.