ASM - Robert Moreno prend la porte !

Coup de tonnerre à Monaco ! Roberto Moreno, arrivé le 28 décembre dernier à la place de Leonardo Jardim, a été limogé ce samedi midi par ses dirigeants d'après L'Equipe. L'entraîneur espagnol de 42 ans, censé apporter de la stabilité après les limogeages successifs de Leonardo Jardim, Thierry Henry et à nouveau Leonardo Jardim en un an, paie son incapacité à incarner le nouveau projet de l'ASM.

Hier, l'Hispanique a pourtant remporté son match amical face au Cercle Bruges (2-0) mais son départ était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Monaco, avec son nouveau directeur sportif Paul Mitchell, lui reproche son manque d'ambition dans le style de jeu et notamment le jeu de possession ambitieux promis qui n'a été que trop peu visible (5 victoires, 3 nuls, 4 défaites en 12 matchs). Mais plus que le terrain, l'ASM doute de son approche globale et de sa capacité, en raison de sa faible expérience, de gérer un été agité en Principauté.