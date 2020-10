ASM - Sans Ballo-Touré ni Golovin face à l'OL, le groupe de Monaco

Ce dimanche soir (21 heures, Groupama Stadium), l'AS Monaco sera entre Rhône et Saône pour défier l'Olympique Lyonnais. Pour cette affiche de clôture de la 8ème journée de Ligue 1, Niko Kovac, l'entraîneur des Rouge-et-Blanc, a dévoilé un groupe de vingt-et-un joueurs. Fodé Ballo-Touré et Aleksandr Golovin sont toujours indisponibles et poursuivent leur travail de réathlétisation

Ligue 1 - 8e Journée

LE GROUPE DE L'AS MONACO

Lecomte, Majecki, Mannone - Aguilar, Badiashile, Caio Henrique, Disasi, Matsima, Sidibé - Diop, Cesc Fàbregas, Florentino Luis, Fofana, Gelson Martins, Matazo, Tchouaméni - Ben Yedder, Geubbels, Jovetic, Pellegri, Volland.