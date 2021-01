ASM - Sidibé salue la solidarité et l'intensité de son équipe

Hier soir, en ouverture de la 20ème journée de Ligue 1, l'AS Monaco s'est imposée sur la pelouse du Montpellier Hérault Sport Club (2-3, analyse et notes). Un succès important analysé au micro de la chaîne Téléfoot par Djibril Sidibé (28 ans). Pour le défenseur latéral droit asémiste (12 matches joués en championnat cette saison, 1 passe décisive), la formation du Rocher a frappé un grand coup face aux Pailladins, malgré une fin de match compliquée.

"On avait à coeur de se détacher de Montpellier. On est sur une série de quatre victoires et un nul. On a montré beaucoup de solidarité et d'intensité. On sait qu'à Montpellier, c'est toujours très difficile, même sans supporters, mais on a réussi à gagner ces trois points", a savouré l'international français (18 sélections, 1 but), et de revenir sur les deux buts encaissés en cinq minutes par son équipe peu après l'heure de jeu. "Relâchement ? Oui et non, on sait que c'est compliqué. On a confiance en nous, on a un bon bloc défensif, on est compacts, on est solidaires. Pour faire la différence sur ce match-là, il faut être concentré de la première à la dernière minute", a conclu le numéro 29 monégasque.