ASM - Slimani, la tentation du départ !

Prêté cette saison à l'AS Monaco par Leicester City, Islam Slimani serait mécontent de sa situation ces dernières semaines, à tel point qu'il envisagerait un départ.

Entre Monaco et Slimani, l'histoire a parfaitement débuté. Associé à Wissam Ben Yedder en attaque, le buteur algérien de 31 ans a trouvé un vrai complice chez le Français et cela s'est ressenti au niveau des statistiques. Auteur de 6 buts et 8 passes décisives lors de ses premières semaines sous le maillot monégasque, Slimani a ensuite connu un coup d'arrêt en raison d'une suspension de deux matchs fin novembre. A son retour à la mi-décembre, le malaise est né et a commencé à accroître, à en croire les informations révélées par L'Equipe.

Alors qu'il purgeait sa suspension, Leonardo Jardim, entraîneur du club à l'époque, a décidé d'opter pour un nouveau schéma tactique, cette fois-ci avec un seul attaquant de pointe. Ainsi, c'est sur le côté gauche que Slimani a dû évoluer à Angers, un poste moins naturel pour lui, ce qui s'est ressenti dans son jeu. Avant la trêve hivernale, il a dû se contenter de quelques minutes seulement lors du large succès des siens face à Lille (5-1). Ce changement de statut, Slimani l'a mal vécu et il le montrerait aux entraînements. Pour le premier match de Robert Moreno sur le banc asémiste, bis repetita : l'Algérien est resté sur le banc en Coupe de France, face à Reims (2-1).

Mécontent, le Fennec a eu un échange avec son nouvel entraîneur à l'entraînement afin d'en discuter. Néanmoins, Slimani ne se sentirait plus suffisamment soutenu sur le Rocher, ce qui pourrait lui donner des envies de départ. Toujours selon L'Equipe, Aston Villa aurait pris des renseignements ces dernières heures sans que des négociations n'aient encore débuté. Mais si la situation n'évoluait pas rapidement, Slimani pourrait bel et bien faire ses bagages dès cet hiver.