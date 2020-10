ASM - Stevan Jovetic évoque sa fragilité

Avant d'affronter Lyon ce dimanche à 21 heures, l'attaquant de l'AS Monaco Stevan Jovetic (30 ans) s'est exprimé devant la presse. L'attaquant monténégrin est revenu sur ses périodes de doutes liées aux blessures à répétition.

"Les blessures sont des choses que tu ne peux pas contrôler. J’ai pris deux coups sur le genou. C’était une année difficile, mais je suis content de revenir et de pouvoir jouer. J’ai besoin de continuité et de régularité. C’est vrai que ça n’a pas été un moment facile, mais je joue au football depuis 23 ans et c’est une chose que j’aime beaucoup. L’amour pour le football a gagné", a glissé Jovetic.