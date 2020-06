ASM - Subasic met en garde la direction de l'AS Monaco

Après huit saisons passées à l'ASM, Danijel Subasic, en fin de contrat, a quitté le club. Le gardien a vécu de belles aventures sous les couleurs de Monaco à l’image de l’épopée en Ligue des Champions, et le titre de champion de France soulevé à l’issue de la saison 2016-2017. Interrogé par Monaco Matin au sujet de son expérience sur le Rocher, même si le Croate (44 sélections) en garde d'excellents souvenirs, il a tout de même tenu à mettre en garde le club vis-à-vis de sa politique sportive.

"Je pense que c’est devenu un problème. Tous les six mois, ça bouge, les directeurs sportifs, les joueurs. Il y a des gens qui sont arrivés qui ne savent même pas depuis combien de temps je porte le maillot de l’ASM" regrette le portier de 35 ans. "On a été au top et on a fait gagner beaucoup au club sur les transferts et sur le sportif. Certains ont tendance à l’oublier" estime-t-il. Subasic critique également la gestion de certains dossiers : "je trouve juste dommage que tu laisses partir un (Valère) Germain à l’OM ou Nabil (Dirar) alors qu’ils ne demandaient rien d’extraordinaire, (...) c’est important de comprendre que parfois, il faut savoir récompenser un joueur qui a fait beaucoup pour l’histoire du club". Il prévient la direction de l’ASM que "les joueurs sont sensibles au projet. Il faut sentir une ligne directrice. Un objectif. Il faut des cadres, des joueurs de vestiaires. J’espère que le club s’en rendra compte" conclut-il avec une pointe d'amertume.