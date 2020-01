ASM - Tchouaméni et Fofana dans le groupe pour Nîmes, pas Slimani

Recrutés cette semaine pour densifier l'entre-jeu de Robert Moreno, Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana sont bien présents dans le premier groupe de l'entraîneur monégasque, en vue du déplacement à Nîmes samedi (20h, 22e journée de Ligue 1). En revanche, Islam Slimani ne fait toujours pas son retour, alors qu'il s'est entraîné normalement ce matin et devrait rester jusqu'à la fin de son prêt en juin.

Gil Dias est également absent de ce groupe et, le concernant, cela ressemble au signal d'un départ imminent. Le milieu portugais prendrait la direction de Grenade, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. On peut aussi noter que Jorge, Jemerson et Arthur Zagré sont également absents.

Ligue 1 - 22e Journée

LE GROUPE DE L'ASM

Benaglio, Lecomte, Subasic - Aguilar, Ballo-Touré, Badiashile, Glik, Henrichs, Maripan - Bakayoko, Fabregas, Fofana, Golovin, Gelson, Adrien, Tchouaméni - Keita Balde, Ben Yedder, Jovetic.