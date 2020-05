ASM - Un accord a enfin été trouvé pour la baisse des salaires !

L'AS Monaco et les joueurs ont enfin trouvé un terrain d'entente. Selon Nice-Matin, un accord a été trouvé ces dernières heures sur la baisse des salaires. Nos confrères rapportent aussi que cet accord entre la direction et le groupe professionnel se base sur le protocole de la LFP. Il y a deux jours, Keita Baldé (25 ans) avait déjà fait une annonce forte, à titre personnel : "Si le club me demande de baisser mon salaire pour aider à la survie économique et à passer ce moment, je suis prêt à le faire", avait-il déclaré, déjà dans Nice-Matin.

