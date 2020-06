ASM - Un joueur testé positif au covid-19

Alors que l’ensemble des clubs français effectuent des tests de dépistage au covid-19, l’AS Monaco communique cet après-midi que les tests entrepris au club "ont révélés un cas actif et asymptotique ". L’identité du joueur n’est pas révélée, mais le club de la principauté assure que "son état de santé ne présente aucune inquiétude". Protocole oblige, le joueur en question "a été placé en quatorzaine à son domicile et se trouve sous la surveillance du staff médical du club en lien avec les autorités sanitaires". Le virus n’est pas parti et la prudence est donc de mise pour les écuries françaises.