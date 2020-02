ASM - Un point satisfaisant pour Moreno

Après trois victoires consécutives, l'AS Monaco a subi un coup d'arrêt à Dijon (1-1, résumé et notes) samedi soir, lors de la 25ème journée de Ligue 1. Menés au score, les Monégasques sont revenus dans le dernier quart d'heure afin de repartir de Bourgogne avec un point. Robert Moreno s'est satisfait de ce partage des points qui permet à l'ASM de conserver sa cinquième place.

"J'ai un bon sentiment. Après avoir concédé le premier but, c'était difficile. Obtenir un résultat nul à Dijon, c'est bien. Je ne regarde pas seulement le match d'aujourd'hui mais les quatre derniers. Nous n'avons pas perdu. Nous sommes dans une bonne situation. Nous sommes de plus en plus sûrs mais nous devons encore travailler pour obtenir plus d'occasions. Les deux équipes voulaient la victoire" a commenté l'entraîneur asémiste.