ASM - Volland : "Je m'entends très bien avec Ben Yedder"

L'AS Monaco se déplace sur la pelouse du Stade Vélodrome pour y défier l'Olympique de Marseille ce samedi après-midi (17 heures) pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1. En conférence de presse d'avant-match, l'attaquant international allemand (10 sélections, 1 but) du club de la Principauté, Kevin Volland (28 ans, 5 buts et 2 passes décisives en 11 matches de championnat cette saison), s'est montré ravi par sa relation sur et en dehors du terrain avec son coéquipier, Wissam Ben Yedder.

"Avec Wissam, tout est devenu naturel", a indiqué l'ancien attaquant du Bayer Leverkusen. "Nous avons une bonne relation, que ce soit dans le vestiaire ou en dehors des terrains. Je pense que notre association est intéressante car nous sommes complémentaires en attaque. Je lui ai délivré des passes décisives, lui aussi. Nous allons encore travailler dur pour progresser ensemble", a conclu le numéro 31 des Rouge-et-Blanc.