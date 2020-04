ASM - Wissam Ben Yedder à un tournant

Recruté l'été dernier par l'AS Monaco pour prendre le relais de Radamel Falcao, Wissam Ben Yedder arrive à un tournant de sa carrière.

C'est ce qu'on peut appeler un retour en fanfare. Revenu en France l'été dernier, trois ans après son départ du Toulouse Football Club, Wissam Ben Yedder a fait parler son talent avec l'AS Monaco. Co-meilleur buteur de Ligue 1 après 28 journées avec Kylian Mbappé (18 buts), 'WBY' a porté le club de la Principauté pourtant en grande difficulté tout au long de la saison. Malgré un contrat de cinq ans paraphé à son arrivée, le natif de Sarcelles a démontré qu'il était un cran au dessus du championnat français et un attaquant de sa qualité sera indubitablement courtisé par les plus grands clubs européens lors du prochain mercato. Signe annonciateur de cette affirmation, le FC Barcelone avait déjà pris des contacts l'hiver dernier mais le timing était trop serré pour négocier un tel transfert.

Si les dates du mercato estival sont floues en raison de la crise actuelle, les clubs auront quoiqu'il arrive davantage de temps pour faire leurs emplettes et donc pour négocier. Comme l'indique L'Equipe ce dimanche, le marché des avant-centres est extrêmement délicat et les clubs sont prêts à se déchirer pour dénicher un attaquant de renom. Cela devrait de nouveau être le cas cet été malgré les difficultés financières à prévoir pour l'ensemble des formations. Recruté pour 40M€ par l'ASM, Ben Yedder n'a pas vu sa valeur évoluer lors de cette année en Principauté. Les cadors le savent, il est quasiment impossible de trouver un attaquant du calibre de l'ancien sévillan à un tel prix. Pour Monaco, conserver l'international français sera donc une tâche ardue en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions, surtout à un an de l'Euro 2021, une compétition à laquelle Ben Yedder souhaite participer.