ASM - Youssouf Fofana avait à coeur de confirmer contre Angers après la victoire à Lorient

L'AS Monaco s'est imposée largement (3-0) face au SCO d'Angers ce samedi soir dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1. Une seconde victoire consécutive qui permet aux Monégasques de se rapprocher du podium et de n'être plus qu'à six points de la seconde place. Interrogé par Téléfoot à la fin du match, Youssouf Fofana n'a pas pu cacher sa joie d'avoir remporté ce match face aux Angevins.

"Les trois points face à un adversaire qui était derrière nous mais avait le même nombre de points. On sait qu'Angers voyageait bien, ils restaient sur six matches invaincus à l'extérieur. Du coup, c'était important pour nous de confirmer. C'était un adversaire direct et après notre match dans la semaine (contre Lorient, 5-2), il fallait confirmer, gagner avec la manière cette fois-ci. Je pense que c'est chose faite. Nos ambitions ? Elles restent les mêmes depuis le début de la saison. On est un grand club français, on sait où on veut être, on sait où on doit finir. Mais, pour les détails, faudra voir avec le coach" a déclaré le milieu de terrain de 22 ans.