ASSE - À Monaco, Puel et les Verts veulent "s'offrir un beau cadeau"

À la veille du déplacement sur le terrain de l'AS Monaco, Claude Puel, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, est revenu sur la bonne passe des Verts, qu'il espère voir se poursuivre sur le Rocher.

Sur une série de cinq matches sans défaite (4 nuls, 1 succès), l'AS Saint-Etienne va mieux mais n'est pas encore sortie d'affaire, pointant à une peu rassurante 14ème place du classement (17 points). De passage en conférence de presse ce mardi après-midi, Claude Puel, l'entraîneur des Verts, a mis en avant les progrès indéniables réalisés par son équipe ces dernières semaines. Mais le technicien n'est pas totalement satisfait ni rassasié, estimant que ses protégés auraient dû prendre plus de points.

"On veut plus et c'est normal"

"Depuis le match de Lille, on montre des choses. Elles sont intéressantes parce que malgré la période de défaites, on a reconstruit toujours sur du jeu et des intentions. Nous n’avons pas bifurqué. On est sur ce qu’on veut faire mais on veut plus et c’est normal. Dijon, Angers, Nîmes, on est frustrés. On a la sensation qu’on peut mériter bien plus", a estimé le tacticien ligérien. Ce dernier a ensuite abordé le déplacement sur la pelouse de l'AS Monaco, programmé mercredi soir (21 heures, Stade Louis-II).

Pour ce dernier rendez-vous de l'année 2020, comptant pour la 17ème journée de Ligue 1, les Verts ont envie de s'offrir un beau cadeau. "On a un dernier coup de collier à donner. Juste avant les fêtes, on a envie de s’offrir un beau cadeau. On a envie de faire quelque chose et de se faire plaisir là-bas", a lancé Claude Puel devant les journalistes, et d'ajouter : "Il y a de la fatigue aussi chez les joueurs, physique comme mentale. Mais il faut tout donner à Monaco".

"Rester sur le même tempo"

Pour parvenir à ramener un résultat positif du Rocher, l'AS Saint-Etienne devra faire preuve d'une plus grande discipline que face aux Crocos du Nîmes Olympique (2-2). Pour Claude Puel, ce sera à coup sûr une des clés du match et il faudra impérativement "revenir à plus de rigueur dans le jeu sans ballon", face à "une équipe qui fait preuve d'ambition dans le jeu" et face à qui "on peut parfois souffrir et s'exposer".

Le tacticien forézien le sait, la partie ne sera pas simple en Principauté, mais il compte bien poursuivre cette série d'invincibilité : "Le groupe agit bien, a une bonne mentalité. On fait des matches solides avec de la qualité, de l’entreprise. Avoir des situations, des occasions, plus de solidité, tout ça est positif. On se doit de continuer à être exigeants sur les fondamentaux. Il faut plus concrétiser cette domination. J’espère qu’on va rester sur le même tempo", a-t-il conclu.