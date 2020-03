ASSE - Échec de la conciliation entre Printant et le club

Comme on pouvait s'y attendre, la tentative de conciliation aux prud'hommes entre l'AS Saint-Etienne et Ghislain Printant, entraîneur principal du club forézien entre le 6 juin et le 4 octobre 2019, a échoué. Le technicien français, licencié pour "faute grave" le 14 novembre dernier, "conteste les motifs avancés de son licenciement pour faute grave (...), des propos qu'il aurait tenus à l'égard de joueurs", a notamment déclaré un de ses avocats à l'Agence France Presse.

L'ancien adjoint de Jean-Louis Gasset, qui avait signé un contrat de deux ans (jusqu'au 30 juin 2021) sous la tunique du club stéphanois après le départ de ce dernier du poste d'entraîneur de l'équipe première en mai 2019, réclame toujours le versement d'une vingtaine de mois de salaire. "Avec les indemnités de réparation de son préjudice moral, le montant réclamé par Ghislain Printant dépasse 1,6 million d'euros", a précisé l'avocat à l'AFP.