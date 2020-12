ASSE - "Deux points de perdus" pour Claude Puel

C'est un Claude Puel très déçu qui s'est présenté en conférence de presse ce dimanche après-midi, au sortir du match nul concédé face au Nîmes Olympique (2-2, analyse et notes), à l'occasion de la 16ème journée de Ligue 1. Pour l'entraîneur ligérien, les Verts ont tout simplement perdu deux points contre les Crocos.

"Je n'ai pas besoin de regarder le résultat des autres concurrents directs pour voir que ce n'est pas une bonne opération. Nous restons centrés sur nous-mêmes. Nous avons livré une excellente entame de match en ouvrant rapidement la marque. Par la suite, nous sommes fautifs d'avoir laissé l'adversaire revenir dans la partie en concédant l'égalisation. Nous avons eu pas mal de situations. Ce match aurait pu être plié au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, et cela n'a pas été le cas car nous n'avons pas su faire attention, faire front", a regretté le technicien forézien, et de conclure, beau joueur : "Bravo à Nîmes qui y a cru jusqu'au bout et qui a été dangereux jusqu'à la fin avec des contres qui auraient pu faire très mal. Ce sont deux points de perdus, même si les Nîmois n'ont pas volé leur point".