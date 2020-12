ASSE - "J'espère qu'on est en capacité de tirer des leçons" confesse Claude Puel

L'AS Saint-Etienne se déplace à Dijon ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 1. Après une solide prestation face au LOSC le week-end dernier (1-1), les Stéphanois peuvent mettre fin à leur série de neuf match sans victoire face à la lanterne rouge du championnat. Pour cela, Claude Puel espère que son équipe a appris de ses erreurs.

"Ça fait du bien d'avoir un peu plus de solutions. J'espère que ce sera le cas jusqu'à la trêve. On aura besoin de tout l'effectif dans de bonnes dispositions physiques et mentales. Les cinq matches qui arrivent sont très importants ! On va d'abord prendre celui de Dijon. Ils ont fait une grosse prestation face à Nice (3-1), c'est une équipe qui est bien en ce moment. Il faudra être à notre niveau, notre meilleur niveau face à ce concurrent direct. J'espère qu'on est en capacité de tirer des leçons de ce qu'il s'est passé à Brest après un bon match à Lyon" a déclaré le l'entraineur de l'ASSE en conférence de presse.