ASSE - "Les discours c'est bien, maintenant il faut le prouver sur le terrain", lance Debuchy

Après être revenu sur la lourde défaite concédée dans le derby, puis avoir rétabli certaines vérités sur les supposées tensions dans le vestiaire, Mathieu Debuchy, le défenseur latéral droit de l'AS Saint-Etienne, a évoqué la suite de la saison ligérienne. Pour le capitaine des Verts (35 ans, 12 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but), le groupe forézien doit réagir au plus vite sur le terrain.

"Le groupe a envie de réagir, on ne va pas se laisser trainer et se laisser abattre jusqu'à la fin du championnat comme ça. Saint-Étienne c'est leur vie, le football ici à une place énorme, il y a des gens qui vivent pour le maillot vert. Je ne vais pas vous dire que tout va bien, il y a de l'inquiétude sur notre classement. Avant Brest, j'avais dit au groupe qu'on ne devait pas attendre le mois de mars pour réagir. On est en février, on doit rebondir rapidement, les discours c'est bien, maintenant il faut le prouver sur le terrain en gagnant des matches. C'est une semaine très importante pour nous face à des adversaires directs. Il faudra être à la hauteur", a lancé le numéro 26 face à la presse, et de conclure en évoquant le déplacement à Nice et les potentiels renforts : "Pour dimanche, il faudra remettre une base solide et un autre état d'esprit, il nous faut être mieux dans les 30 derniers mètres, être plus dangereux et retrouver une solidité. L'arrivée de joueurs, c'est toujours bénéfique pour notre équipe, pour le club, on va prendre tout ce qui est possible pour réagir, pour avancer et grappiller des places au classement rapidement".