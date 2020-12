ASSE - "Nous avons gâché des situations par précipitation" estime Claude Puel

L'AS Saint-Etienne a été accroché par le SCO d'Angers ce vendredi soir lors de la 14ème journée de Ligue 1. Les Stéphanois ne repartent qu'avec un seul point alors qu'ils ont eu à multiples occasions l'opportunité de remporter la victoire. Présent en conférence de presse après la rencontre, Claude Puel est revenu sur le manque de réalisme de ses joueurs.

"Nous aurions mérité un peu plus les trois points même si Angers a eu une ou deux fois en première période des situations et qu'au début de la seconde, Jessy Moulin nous a sauvés. Nous pouvons toujours mieux faire même si nous jouions face à une équipe solide qui joue bien le contre, très difficile à jouer. Nous avons gâché des situations par précipitation. Après la mi-temps, j'avais demandé de faire plus de jeu et d'être plus relâché dans les zones de finition. C'était mieux mais nous n'avons pas eu la réussite espérée. Nous sommes déçus car ce n'est qu'un point mais je suis satisfait de l'état d'esprit pour ce troisième match au cours duquel nous avons été acteurs. Nous sommes bien mobilisés pour la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous espérons être récompensés prochainement alors que le bilan comptable n'est pas suffisant, notamment pour un match à domicile. Cela passe par cet état d'esprit, celui de ceux qui ont débuté et ceux qui sont entrés. Nous sommes stabilisés derrière car tout le monde participe à l'effort défensif mais maintenant il faut aller chercher la réussite pour progresser en attaque avec des buts. Il faut être plus relâché" a déclaré l'entraineur des Verts.