ASSE - 'Si on peut le faire, il faut jouer', estime Perrin

Dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès, Loïc Perrin (34 ans), l'emblématique défenseur central et capitaine de Saint-Etienne, a abordé la suite de la saison en Ligue 1. Malgré cette suspension temporaire en raison de l'épidémie de coronavirus, qui risque de s'étirer, le natif de la cité ligérienne (21 matches joués en championnat cette saison) garde espoir. Selon lui, l'exercice 2019-2020 ira au bout et les joueurs sauront s'adapter.

"On pouvait s’attendre à l’éventualité de finir la saison très tard, d’autant qu’il se murmure que le confinement pourrait durer plus longtemps que prévu. On sera donc vite mi ou fin avril et on aura besoin d’un laps de temps de préparation physique avant de reprendre la compétition. Il ne faut pas être un grand matheux pour voir que le championnat risque de s’étirer. C’est déjà bien que l’UEFA ait annulé l’Euro 2020. On s’adaptera. Et si on peut le faire, il faut jouer", a-t-il estimé.