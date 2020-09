ASSE - Adil Aouchiche sous le charme de Puel

Claude Puel et les Verts ont réalisé un joli coup cet été, en faisant venir Adil Aouchiche pour zéro euro, à l'issue de son contrat au PSG. Le discours de l'entraîneur stéphanois a visiblement joué un rôle dans la venue du prometteur milieu de terrain (18 ans), déjà séduit par les préceptes de son coach. "Il ne parle que de ça, c'est vraiment un amoureux du football. On le ressent quand on parle avec lui. J'ai ressenti directement ce feeling", confie Aouchiche dans une interview à Téléfoot. "Il me dit que je suis un très bon joueur, ça fait plaisir, forcément. Il va beaucoup me faire travailler et progresser. C'est ce pour quoi je suis là. Avec un coach comme ça, on ne peut que progresser."

L'international U20 français, qui avait aussi une proposition de premier contrat pro au PSG, ne regrette pas son choix. "J'ai fait le choix de venir ici à Saint-Etienne, mais j'aurais pu rester aussi (à Paris). C'est mon choix aujourd'hui. Je pense que c'est le bon et j'espère que ce sera le bon."