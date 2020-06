ASSE - Adil Rami attend un coup de fil de Claude Puel

Quel avenir pour Adil Rami ? Le défenseur de 34 ans, qui vient de résilier son contrat avec Sotchi (Russie) sans avoir joué le moindre match, estime avoir encore "deux ou trois ans" devant lui avant de mettre un terme à sa carrière. Reste à savoir où il posera ses valises d'ici-là. "J'ai des clubs qui m'appellent, mais je veux un vrai coach", prévient le champion du monde dans une longue interview accordée à So Foot. "Je veux un bonhomme."

Parmi les entraîneurs qu'il respecte, Rami cite Didier Deschamps et Laurent Blanc, qu'il a connus en équipe de France. Mais aussi Claude Puel, qui avait lancé sa carrière à Lille en 2006. De là à l'imaginer rejoindre St-Etienne, où le technicien castrais est désormais en poste, il y a un pas que Rami n'ose pas franchir. "Non, sinon, il m'aurait déjà appelé", pense-t-il. "Je crois que beaucoup de clubs pensent que je suis cher, et c'est aussi du fait du coronavirus, car tu ne peux pas dépenser des sommes folles. Mais bibi, il est libre, faut que tu viennes me voir. Je pense que j'ai un bon cardio, un bon physique et que j'ai encore deux-trois ans dans les jambes... Mais je ne suis pas sûr de vouloir les faire."