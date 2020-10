ASSE - Aouchiche se sent 'monter en puissance'

Cet été, Adil Aouchiche (18 ans) a fait le pari de quitter son club formateur du PSG pour rejoindre l'AS Saint-Étienne afin d'acquérir temps de jeu et expérience. Un pari qui s'avère déjà réussi pour l'international U18 français. Le milieu offensif a pris part à toutes les rencontres des Verts et s'est déjà montré décisif puisqu'il a inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive. Sur le site de son club, Aouchiche est revenu sur ses premières semaines dans le Forez.

"Déjà, je suis heureux de mon intégration. Elle n'a duré que quelques jours. Dès le premier entraînement, j'avais parlé avec quasiment tout le monde. Le feeling passe naturellement avec l'ensemble du vestiaire et tout le monde tire dans le même sens. Je ne pouvais pas rêver de meilleur groupe. D'un point de vue sportif, je monte en puissance. Le coach me fait confiance, il m'a titularisé six fois sur six. C'est la preuve qu'il compte sur moi. Le but, c'est de ne pas le décevoir et de travailler très dur."

Après trois match sans victoire, l'ASSE et Aouchiche espèrent retrouver le chemin du succès demain à 17 heures face à Nice.