ASSE - Arnaud Nordin affiche sa confiance pour la suite de la L1

Avec 4 victoires, 6 nuls et 7 défaites au compteur, l'AS Saint-Etienne a terminé l'année 2020 à une très modeste quatorzième place du classement (18 points). Le club ligérien ne compte que six unités d'avance sur la place de barragiste ainsi que sur la zone de relégation. Pour autant, l'inquiétude n'est pas de mise dans le Forez. En conférence de presse ce lundi après-midi, Arnaud Nordin (22 ans), l'ailier des Verts (2 buts et 3 passes décisives en 13 matches de Ligue 1), a affiché son optimisme et sa confiance pour la suite de la saison 2020-2021. Selon le numéro 18, aucune "inquiétude à avoir", l'ASSE se maintiendra sans trop trembler.

"Que souhaiter pour cette nouvelle année ? Beaucoup de points, gagner le maximum de matches et la santé surtout ! On ne sera pas revanchard par rapport à cette première partie de saison, on est des compétiteurs, on va essayer de remonter au classement. Sur les dernières rencontres, il y avait des bonnes choses, collectivement et individuellement, les résultats vont avec aussi. En continuant ainsi, on va engranger des points. On a un bon groupe, on travaille beaucoup à l'entrainement. L'ASSE est plus agréable à voir jouer, il y a de l'envie, il n'y a pas d'inquiétude à avoir", a-t-il lâché devant les médias.