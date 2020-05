ASSE - Arrêt de la L1 : Puel apporte son soutien aux instances

Dans un long entretien au quotidien L'Equipe, Claude Puel (58 ans), l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, a abordé de nombreux sujets. Après avoir évoqué son projet et ses motivations pour les Verts, ou encore la possible tenue de la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain, le technicien ligérien s'est prononcé sur la décision prise par la Ligue de Football Professionnel d'acter l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1. Un choix que soutient l'entraîneur forézien.

"Bâcler la fin de saison et enchaîner sur la prochaine, ça aurait été n'importe quoi, au niveau de la santé des joueurs. Il n'y aurait eu que dix jours de coupure. Je ne suis également pas sûr qu'on s'y retrouvait financièrement. Là, on arrête la saison, en trouvant des financements - il faudrait d'ailleurs généraliser le report des salaires jusqu'à la reprise de l'exercice - et on prépare la prochaine comme il faut", a-t-il estimé chez nos confrères.