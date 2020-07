ASSE - Arsenal répond à Saint-Etienne pour Saliba

William Saliba est privé de la finale de Coupe de France. L'AS Saint-Etienne a annoncé la nouvelle, non sans laisser transpirer une certaine amertume, la nuit dernière : son défenseur, prêté par Arsenal après y avoir été vendu l'été dernier, va immédiatement rejoindre les Gunners et ne pourra pas affronter le PSG, le 24 juillet prochain. "Tout au long de nos discussions avec Saint-Etienne, notre objectif était de préserver le bien-être de William Saliba et les intérêts du club, tout en honorant les termes du prêt", rétorque le club londonien dans un communiqué. "Malgré la fin du prêt au 30 juin, nous étions prêts à trouver une solution pour permettre à William de jouer la finale de la Coupe de France le 24 juillet. Nous n'avions aucune obligation contractuelle de le faire", précise encore Arsenal. "William étant de retour de blessure, nous avions demandé à St-Etienne de suivre un plan d'entraînement clair et établi en collaboration avec nous, afin de s'assurer qu'il soit parfaitement prêt pour la reprise de la saison prochaine. A notre surprise, nous n'avons pas été capables de trouver un accord sur ce plan, qui était proposé par notre staff médical, et nous ne sommes tout simplement pas prêts à prendre le moindre risque sur l'état de santé de l'un de nos joueurs."

On comprend aussi, au travers de ce communiqué, qu'Arsenal avait demandé une compensation financière aux Verts, en vain. "Même si ce n'était pas notre priorité (...) nous nous attendions également à ne pas être financièrement désavantagés par l'extension de ce prêt, mais ce n'était pas non plus acceptable pour St-Etienne", précisent les pensionnaires de l'Emirates Stadium. "Nous savons que c'est une déception pour William, mais il comprend que nous travaillons dans la protection de ses intérêts sur le long terme, ainsi qu'à ceux d'Arsenal."