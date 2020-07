ASSE/Arsenal - Un revirement de situation encore possible pour Saliba ?

2,5 millions d'euros, c'est la raison pour laquelle William Saliba pourrait être privé de la finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne, le 24 juillet prochain. L'ASSE ne veut pas s'asseoir sur le bonus lié à son transfert qu'Arsenal souhaite supprimer pour lui permettre de finir la saison avec son club formateur. L'emploi du conditionnel est important, car on apprend dans L'Equipe que les Verts et les Gunners pourraient finalement parvenir à une solution, "face à la volonté du joueur de jouer la finale".

Le quotidien sportif précise que tout devra être réglé avant jeudi prochain, le 9 juillet, date de la fin de la première période de transferts.