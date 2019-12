ASSE - Avec Aholou mais sans Hamouma face au PSG, le groupe des Verts

Pour la réception du Paris Saint-Germain, dimanche soir (21 heures, Stade Geoffroy-Guichard) en clôture de la 18ème journée de Ligue 1, Claude Puel, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, a fait appel à un groupe élargi de vingt-et-un joueurs. Miguel Trauco fait son retour et Jean-Eudes Aholou, touché à Wolfsburg, est opérationnel. William Saliba, Kévin Monnet-Paquet, Yohan Cabaye, Franck Honorat, Wahbi Khazri, Romain Hamouma et Charles Abi sont indisponibles. Timothée Kolodziejczak est suspendu, tandis que Léo Lacroix et Assane Diousse, notamment, ne sont pas retenus.

LE GROUPE DE L'AS SAINT-ETIENNE

Ruffier, Moulin, Vermot - Moukoudi, Gabriel Silva, Trauco, Perrin, Debuchy, Fofana, Tshibuabua - M'Vila, Boudebouz, Camara, Aholou, Youssouf - Diony, Nordin, Bouanga, Beric, Correia.