ASSE - Avec Boudebouz et Modeste face à Reims, le groupe de l'AS Saint-Etienne

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel, a convoqué un groupe de vingt-et-un joueurs pour la réception du Stade de Reims, prévue ce samedi après-midi (13 heures, Stade Geoffroy-Guichard), dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1. Ryad Boudebouz et Anthony Modeste, absents à Rennes le week-end dernier (victoire 0-2), sont de retour. Yvann Maçon (rééducation) et Romain Hamouma (cuisse) sont indisponibles. Panagiotis Retsos, Gabriel Silva, Kévin Monnet-Paquet et Maxence Rivera, notamment, ne sont pas convoqués.

Ligue 1 - 26e Journée

LE GROUPE DE L'AS SAINT-ETIENNE

1. Stefan BAJIC ; 30. Jessy MOULIN ; 40. Etienne GREEN - 2. Harold MOUKOUDI ; 5. Timothée KOLODZIEJCZAK ; 6. Pape Abou CISSÉ ; 13. Miguel TRAUCO ; 26. Mathieu DEBUCHY ; Saïdou SOW - 8. Mahdi CAMARA ; 19. Yvan NEYOU ; 17. Adil AOUCHICHE ; 28. Zaydou YOUSSOUF ; 7. Ryad BOUDEBOUZ ; Lucas GOURNA ; Aïmen MOUEFFEK - 9. Charles ABI ; 10. Wahbi KHAZRI ; 8. Arnaud NORDIN ; 20. Denis BOUANGA ; 14. Anthony MODESTE.