ASSE - Avec Cissé, Modeste et Khazri face à Nantes, le groupe des Verts

Ce mercredi soir (21 heures, Stade Geoffroy-Guichard), l'AS Saint-Etienne recevra le FC Nantes. Pour ce classique comptant pour la 23ème journée de Ligue 1, Claude Puel, l'entraîneur des Verts, a convoqué un groupe de vingt-deux joueurs. Les deux recrues hivernales, Pape Abou Cissé et Anthony Modeste, sont bien là. Wahbi Khazri fait, lui, son retour de blessure. Stefan Bajic est également de retour, remis de son infection au coronavirus. Gabriel Silva (reprise), Panagiotis Retsos (réathlétisation) et Yvann Maçon (rééducation) sont indisponibles. Ryad Boudebouz et Maxence Rivera ne sont pas retenus.

Ligue 1 - 23e Journée

LE GROUPE DE L'AS SAINT-ETIENNE

1. Stefan BAJIC ; 30. Jessy MOULIN ; 40. Étienne GREEN - 2. Harold MOUKOUDI ; 5. Timothée KOLODZIEJCZAK ; 6. Pape Abou CISSÉ ; 13. Miguel TRAUCO ; 26. Mathieu DEBUCHY ; Saïdou SOW - 8. Mahdi CAMARA ; 17. Adil AOUCHICHE ; 19. Yvan NEYOU ; 28. Zaydou YOUSSOUF ; Lucas GOURNA ; Aïmen MOUEFFEK - 9. Charles ABI ; 10. Wahbi KHAZRI ; 14. Anthony MODESTE ; 18. Arnaud NORDIN ; 20. Denis BOUANGA ; 21. Romain HAMOUMA ; 22. Kévin MONNET-PAQUET.