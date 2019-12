ASSE - Sans Bouanga mais avec Abi à Strasbourg, le groupe des Verts

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel, a fait appel à un groupe élargi de vingt joueurs pour le déplacement sur la pelouse du Racing Club Strasbourg Alsace, samedi soir (20h45, Stade de la Meinau), dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1. Le technicien ligérien enregistre les retours de Timothée Kolodziejczak, Ryad Boudebouz et Charles Abi. Denis Bouanga ne figure pas dans le groupe ligérien, la raison de son absence n'a pas encore fuité. Jean-Eudes Aholou est absent sur suspension. William Saliba, Gabriel Silva, Yohan Cabaye, Kévin Monnet-Paquet, Franck Honorat, Romain Hamouma et Wahbi Khazri sont blessés et indisponibles.

LE GROUPE DE L'AS SAINT-ETIENNE

Ruffier, Moulin, Vermot - Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco, Palencia, Perrin, Debuchy, Fofana, Tshibuabua - M'Vila, Boudebouz, Camara, Benkhedim, Youssouf - Nordin, Beric, Abi, Correia.