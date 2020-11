ASSE - Beaucoup de regrets pour Claude Puel après la défaite dans le derby

Après la défaite 1-2 dans le derby face à l'OL, l'entraîneur de l'ASSE Claude Puel a analysé la rencontre sur Téléfoot. Le technicien ne cache pas ses regrets même s'il a aimé le contenu de son équipe.

"C'est le match que j'attendais de mes joueurs, avec beaucoup d'investissement, beaucoup de qualité, beaucoup de situations. Il y a beaucoup de regrets car on a su hausser notre niveau de jeu, on est revenu avec beaucoup de solidarité, de valeurs. Sur le match, on a eu beaucoup de situations, il a manqué l'efficacité, on a été malheureux sur le deuxième but, je ne sais pas si le joueur lyonnais fait exprès. On n'a pas fait que défendre, on a produit de très bonnes choses. On a eu beaucoup plus de situations que les Lyonnais. On n'a jamais lâché dans le mental, il y a beaucoup de choses positives dans ce match. La série de défaites ? On a montré en début de saison la qualité qu'on peut avoir. On est capables de bien jouer et d'être costaud" a-t-il déclaré.