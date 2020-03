ASSE - Beric et le lien particulier qui l'unit à l'AS Saint-Etienne

Cet hiver, après quatre ans et demi de bons et loyaux services (103 rencontres, 34 buts), Robert Beric (28 ans) a quitté l'AS Saint-Etienne, direction les États-Unis, l'Illinois et la franchise de Major League Soccer du Chicago Fire. Un départ, plus ou moins forcé, sur lequel il est revenu brièvement dans les colonnes du média allemand SPOX.

"Claude Puel ne misait pas sur moi", a d'abord rappelé l'international slovène, avant d'évoquer le lien particulier qui l'unit au club forézien : "Pour moi, Saint-Étienne est une famille, une deuxième maison. Je n’ai jamais joué aussi longtemps dans un club, je me suis fait beaucoup d’amis là-bas et et je me sens très proche du club. Je me souviendrai toujours de la dernière saison où nous avons terminé quatrième et joué en Europa League. Notre équipe était vraiment bonne. J’ai eu le privilège de jouer toute ma carrière devant des fans fantastiques".