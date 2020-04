ASSE - Bernard Caïazzo défend le prestige de la CDF et sa place d'accession en L.Europa

Invité de France Bleu Saint-Etienne Loire, Bernard Caïazzo a évoqué les dernières rumeurs concernant les places qualificatives en Ligue Europa, déterminées selon le classement final et non les deux coupes nationales. Les Verts, qualifiés pour la finale de CDF contre le PSG, se sentent évidemment perdants par face à cette potentielle décision.

"La Coupe de France est la plus prestigieuse épreuve de foot en France. Si on ne la joue pas, avoir aucun représentant de la Coupe de France dans une coupe européenne la saison prochaine serait un vrai affront pour la Fédération. Cela voudrait dire que cette compétition qui réunit tous les clubs y compris le monde amateur perdrait de son prestige" a-t-il déclaré. "D'autant que l'ASSE n'a pas été éliminée si on ne joue pas. Je pense que le dossier va remonter au Comité exécutif de la Fédération et il devra se prononcer, dire si les clubs amateurs et cette compétition prestigieuse qu'est la Coupe de France ont le droit d'avoir un représentant européen."