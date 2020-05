ASSE - Bernard Caïazzo met l'avenir de Loïc Perrin entre les mains de Claude Puel

Reverra-t-on Loïc Perrin sur un terrain ? Alors que l'arrêt prématuré de la saison a chamboulé les plans du défenseur de 34 ans, qui comptait prendre sa retraite en juin, la décision de sa prolongation à l'ASSE, son club de toujours, est désormais entre les mains de ses dirigeants. Et justement, circulait ces derniers jours la rumeur d'un désaccord profond entre Roland Romeyer, le président du directoire, et Claude Puel. L'entraîneur des Verts, qui n'a pas hésité à mettre son capitaine sur le banc à plusieurs reprises cette saison, n'envisagerait pas de lui offrir une prolongation, alors que Romeyer s'était montré favorable à une extension d'un an.

Qui prendra la décision finale ? A en croire Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance du club, "c'est le coach qui décide". C'est ce qu'il a confié à nos confrères de France Bleu. "Tout dépendra de sa condition physique, m'a dit le coach. Et Roland Romeyer pense pareil", a assuré Caïazzo. "À l'ASSE c'est le coach qui décide. Les décisions sont prises par le directoire. Tout dépend du physique de Loïc. Et je suis d'accord avec cette vision." À Puel, désormais, de se positionner clairement.