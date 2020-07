ASSE - Bouanga fait son mea culpa après le carton rouge de Perrin

Très remonté suite à l'expulsion de Loic Perrin lors de la finale de coupe de France perdue par l'AS Saint-Etienne face au PSG (1-0), Denis Bouanga (25 ans) n'a pas manqué de faire du bruit après ses déclarations. "Il y a eu cette injustice", racontait le Gabonais au micro de France 2 à la mi-temps. "Nous les Verts, on ne comprend pas pourquoi c’est d’un côté et pas de l’autre. Mais c’est comme ça. On essaie de rester dedans et d’imposer notre intensité."

Avec du recul et sûrement après avoir revu les images du tacle de son capitaine, l'ancien nîmois a souhaité réaliser son mea culpa cette nuit. "Mea culpa, il y avait bien rouge", a précisé l'intéressé sur Twitter. "Ne jamais parler à chaud. Des regrets mais une grande fierté. Fier de ce groupe (ASSE)." Rectification immédiate donc de Bouanga, meilleur stéphanois de la partie malgré la défaite.